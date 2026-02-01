Slušaj vest

Fudbalski klub Verder saopštio je danas da Horst Štefen nije više trener tog kluba.

Odluka o smeni Štefena doneta je dan nakon remija 1:1 sa Borusijom iz Menhengladbaha, kojom je Verderov niz bez pobede u Bundesligi produžen na deset uzastopnih utakmica.

Štefen je imenovan za trenera kluba iz Bremena prošlog leta.

Verder je trenutno 15. na tabeli sa 19 bodova, odnosno ima samo bod više od Majnca koji je prvi u opasnoj zoni.

Beta