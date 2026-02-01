Slušaj vest

Fudbalski klub Verder saopštio je danas da Horst Štefen nije više trener tog kluba.

Odluka o smeni Štefena doneta je dan nakon remija 1:1 sa Borusijom iz Menhengladbaha, kojom je Verderov niz bez pobede u Bundesligi produžen na deset uzastopnih utakmica.

Štefen je imenovan za trenera kluba iz Bremena prošlog leta.

Verder je trenutno 15. na tabeli sa 19 bodova, odnosno ima samo bod više od Majnca koji je prvi u opasnoj zoni.

Beta

Ne propustiteFudbalSPEKTAKL JE ZVANIČNO POČEO: Snažna institucionalna podrška i uvođenje inovacija obeležavaju 34. Zimski fudbalski turnir "Čukarica 2026"
Čukarica glavna.jpg
FudbalZVEZDA GOSTUJE ČUKARIČKOM! Evo gde možete gledati utakmicu sa Banovog brda!
Fudbaleri Crvene zvezde posle utakmice sa Seltom u Ligi Evrope 2026.
FudbalTRENER ČUKARIČKOG PRED OKRŠAJ SA ZVEZDOM: Nadam se da se moji igrači neće uplašiti!
CUKARICKI-PARTIZAN_30.JPG
FudbalLIVERPUL GUBIO, PA TRIJUMFOVAO POKEROM: Redsi srušili Njukasl za peto mesto na tabeli Premijer lige
Liverpul

Drugi poništen gol Marka Arnautovića Izvor: Arena 1 Premium