Slušaj vest

Fudbaleri Mladosti i OFK Beograda odigrali su danas u Lučanima nerešeno 0:0, u utakmici 21. kola Super lige Srbije. 

Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

Ekipa Mladosti je na desetoj poziciji na tabeli domaćeg šampionata sa 26 bodova, koliko ima i OFK Beograd koji je deveti.

U narednom kolu Super lige Srbije, Mladost će gostovati Vojvodini, dok će OFK Beograd dočekati Čukarički.

Ne propustiteFudbalZVEZDA I MAGLA PROGUTALI MLADOST: Crveno-beli pokerom stavili tačku na polusezonu u Superligi
FK Crvena zvezda
FudbalZVEZDA ŽELI PUNU MARAKANU U SUBOTU: Crveno-beli žele da na zimsku pauzu odu uz podršku navijača!
Fudbaleri Crvene zvezde posle pobede protiv Šturma
FudbalZVEZDA ZOVE NAVIJAČE NA POSLEDNJU UTAKMICU OVE JESENI: Za sve klince i klinceze besplatan ulaz
FK Crvena zvezda
FudbalNENAD LALATOVIĆ SE VRAĆA NA MARAKANU! Srpski trener se oglasio i poslao moćnu poruku, spomenuo je i Partizan!
VOJVODINA-PARTIZAN_119.JPG

Bogoljub Marković naljutio Sašu Obradovića Izvor: Arena 1 Premium