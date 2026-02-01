Ekipa Mladosti je na desetoj poziciji na tabeli domaćeg šampionata sa 26 bodova, koliko ima i OFK Beograd koji je deveti.
SUPERLIGA SRBIJE
PRAZNE PUŠKE U LUČANIMA: Bez golova na meču Mladosti i OFK Beograda
Slušaj vest
Fudbaleri Mladosti i OFK Beograda odigrali su danas u Lučanima nerešeno 0:0, u utakmici 21. kola Super lige Srbije.
Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport
Vidi galeriju
Ekipa Mladosti je na desetoj poziciji na tabeli domaćeg šampionata sa 26 bodova, koliko ima i OFK Beograd koji je deveti.
U narednom kolu Super lige Srbije, Mladost će gostovati Vojvodini, dok će OFK Beograd dočekati Čukarički.
Reaguj
Komentariši