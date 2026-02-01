Slušaj vest

Bukti rat izmešu Partizana i bugarskog veziste Janisa Karabeljova.

Kako je preneo "Telegraf", Karabeljov je ljut zbog odluke da mu saopšte kako više nije deo planova Partizana, dolaskom Saše Zdjlealra u Humsku.

Sumnju je podgrejala nemušta izjava trenera Nenada Stojakovića, koji je posle meča upitan zbog čega Karabeljov nije bio u kombinaciji za Nišlije, ali je samo slegao ramenima rekavši:

- Nemam komentar.

U tom trenutku je vrag već odneo šalu. Vezista iz Bugarske je otkazao stan u Novom Beogradu u kome je živeo sa porodicom, poslao suprugu i dete nazad u Bugarsku, a zatim se – uselio u sportski centar Partizan-Teleotik u Zemunu. Kažu-dok se situacija ne razreši.

Čeka nas zanimljiv rasplet situacije na realciji Karabeljov - Partizan.

