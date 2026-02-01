FRKA U HUMSKOJ! Fudbaler Partizana pokupio stvari i uselio se u Teleoptik, poludeo je kada su mu saopštili ovo!
Bukti rat izmešu Partizana i bugarskog veziste Janisa Karabeljova.
Kako je preneo "Telegraf", Karabeljov je ljut zbog odluke da mu saopšte kako više nije deo planova Partizana, dolaskom Saše Zdjlealra u Humsku.
Sumnju je podgrejala nemušta izjava trenera Nenada Stojakovića, koji je posle meča upitan zbog čega Karabeljov nije bio u kombinaciji za Nišlije, ali je samo slegao ramenima rekavši:
- Nemam komentar.
U tom trenutku je vrag već odneo šalu. Vezista iz Bugarske je otkazao stan u Novom Beogradu u kome je živeo sa porodicom, poslao suprugu i dete nazad u Bugarsku, a zatim se – uselio u sportski centar Partizan-Teleotik u Zemunu. Kažu-dok se situacija ne razreši.
Čeka nas zanimljiv rasplet situacije na realciji Karabeljov - Partizan.
