Fudbaleri Partizana remizirali su 0:0 protiv Radničkog iz Niša u Humskoj, na startu prolećnog dela sezone u Superligi Srbije.

Crno-beli su u finišu tražili penal nakon starta nad Stefanom Milićem, ali je glavni arbitar Milan Minić samo odmahnuo rukom.

Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dan kasnije, u nedelju, poznati sudijski ekspert Raka Đurović u izjavi za "Maxbet sport" demantovao je Partizan rekavši da penala nije bilo:

- Nije penal. Odbrambeni igrač ga je prošao, možda je bilo blagog kontakta. Način na koji je pao igrač Partizana nas ne uverava da je tu bilo prekršaja. Vidi se da je igrač Radničkog povukao nogu da ne bi napravio prekršaj. To nikada ne bih okarakterisao kao penal. Savetujem sudijama da ovo nikada ne sviraju kao pena - rekao je Đurović.

