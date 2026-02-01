Crvena zvezda prestigla Partizan na vrhu tabele u Superligi Srbije.
ALARM U PARTIZANU, A TEK JE POČELO! Ovako izgleda tabela Superlige Srbije nakon pobede Zvezde i kiksa crno-belih! Delije se već smeju Grobarima!
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su na startu prolećnog dela Superlige Srbije u gostima ekipu Čukaričkog rezultatom 3:1.
Dan ranije, u subotu, Partizan je kiksnuo u Humskoj i odigrao mršavih 0:0 sa Radničim iz Niša i tako, već na startu prolećnog dela, prepustio mesto večitom rivalu na čelu tabele.
Zvezda nakon Čuke ima 48 osvojenih bodova i prva je na tabeli Superlige Srbije, dok Partizan ima bod manje od kluba sa Marakane.
Loše je Partizan započeo odbranu jesenje titule, a Delije se sigurno već sada smeju svojim rivalima iz Humske.
