Domaćin tog duela biće Crvena zvezda, pa će se najveći duel srpskog fudbala odgrati na stadionu "Rajko Mitić".

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Biće ovo drugi derbi u sezoni, prvi je  dobila Zvezda, na stadionu Partizana, rezultatom 2:1.

Partizan je jesenji prvak, ali su crno-beli već posle prvog kola prolećnog dela ispustili prvo mesto, jer su na svom terenu remizirali sa Radničkim iz Niša, dok je Crvena zvezda slavila protiv Čukaričkog.

Interesatno da će se ovaj duel odigrati samo dan posle finala Kupa Radivoja Koraća u košarci, gde se očekuje da u velikom finalu igrati upravo Partizan i Crvena zvezda.

