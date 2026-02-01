Slušaj vest

Fudbaleri Totenhema i Mančester sitija odigrali su večeras u Londonu nerešeno 2:2, u utakmici 24. kola Premijer lige.

Siti je do vođstva došao u 11. minutu golom Rajana Šerkija, a u 44. minutu rezultat je povećao Antoan Semenjo.

Totenhem je smanjio autogolom Marka Gehija u 53. minutu, da bi bod domaćem timu doneo Dominik Solanke u 70. minutu.

Siti se nalazi na drugom mestu Premijer lige sa 47 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala.

Totenhem je upisao šesti uzastopni meč bez pobede u Premijer ligi i zauzima 14. mesto sa 29 bodova.

U sledećem kolu Siti gostuje Liverpulu, a Totenhem gostuje Mančester junajtedu.