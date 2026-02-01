Fudbaleri PAOK-a na stadionu "Tumba" u Solunu igraju prvi domaći meč nakon pogibije sedam navijača u teškoj saobraćajnoj nesreći u blizini Temišvara.
NESTVARNE SCENE IZ SOLUNA - KAMEN BI ZAPLAKAO: Navijači PAOK -a zapalili stadion zbog svoje preminule braće!
Tragedija se dogodila prilikom puta u Lion, gde je njihov klub u četvrtak igrao duel osmog kola Lige Evrope.
Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen
Navijači Paoka napunili su "Tumbu" za meč domaćeg prvenstva protiv Panseraikosa i već na stadionu je bilo vrlo emotivno
Navijači su zapalili krug baklji oko celog stadiona na početku meča, a zanimljivo je što su i predstavnici najjače navijačke grupe Olimpijakosa GATE7 doneli venac pre početka meča, kako bi odali počast žrtvama.
