Tragedija se dogodila prilikom puta u Lion, gde je njihov klub u četvrtak igrao duel osmog kola Lige Evrope.

Navijači Paoka napunili su "Tumbu" za meč domaćeg prvenstva protiv Panseraikosa i već na stadionu je bilo vrlo emotivno

Navijači su zapalili krug baklji oko celog stadiona na početku meča, a zanimljivo je što su i predstavnici najjače navijačke grupe Olimpijakosa GATE7 doneli venac pre početka meča, kako bi odali počast žrtvama.