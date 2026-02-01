Slušaj vest

Fudbalski klub Verder iz Bremena danas je zvanično saopštio da Horst Štefen više nije trener prvog tima.

Štefen je na klupu Verdera sleteo prošlog leta i do sada nije uspeo da ekipu stabilizuje u gornjem delu tabele.

1/16 Vidi galeriju Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trenutno se Verder nalazi na 15. mestu sa 19 bodova, što je samo bod više od Majnca, prvog tima u zoni ispadanja, pa je svaka naredna utakmica od velikog značaja za opstanak kluba u eliti.

Mladi srpski napadač Jovan Milošević, koji je nedavno postao član Verdera, dobijao je značajnu minutažu i poverenje od strane Štefena.

BONUS VIDEO: