TEK ŠTO JE STIGAO U BREMEN! Jovana Miloševića sačekao šok u Verderu!
Fudbalski klub Verder iz Bremena danas je zvanično saopštio da Horst Štefen više nije trener prvog tima.
Štefen je na klupu Verdera sleteo prošlog leta i do sada nije uspeo da ekipu stabilizuje u gornjem delu tabele.
Trenutno se Verder nalazi na 15. mestu sa 19 bodova, što je samo bod više od Majnca, prvog tima u zoni ispadanja, pa je svaka naredna utakmica od velikog značaja za opstanak kluba u eliti.
Mladi srpski napadač Jovan Milošević, koji je nedavno postao član Verdera, dobijao je značajnu minutažu i poverenje od strane Štefena.
