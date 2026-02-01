Slušaj vest

 Fudbaleri Hetafea i Selte odigrali su večeras nerešeno 0:0, u meču 22. kola španske Primere.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Tim iz Viga zauzima sedmo mesto na tabeli Primere sa 33 boda, a Hetafe posle osmog vezanog meča bez pobede zauzima 16. mesto sa 23 boda.

Naredni meč Selta igra na svom terenu protiv Osasune, dok Hetafe gostuje Alavesu.

