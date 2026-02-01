Naredni meč Selta igra na svom terenu protiv Osasune, dok Hetafe gostuje Alavesu.
LA LIGA
SELTA SE OKLIZNULA POSLE ZVEZDE: Hetafe zaustavio tim iz Viga
Fudbaleri Hetafea i Selte odigrali su večeras nerešeno 0:0, u meču 22. kola španske Primere.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Tim iz Viga zauzima sedmo mesto na tabeli Primere sa 33 boda, a Hetafe posle osmog vezanog meča bez pobede zauzima 16. mesto sa 23 boda.
