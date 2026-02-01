Slušaj vest

Talentovani levi bek Stefan Bukinac zvanično je napustio redove Vojvodine i započeo misiju u Jang Bojsu u transferu vrednom preko dva miliona evra.

Vojvodina se zahvalila Bukincu na vremenu provedenom u dresu kluba sa Karađorđa:

- Čast i privilegija je gledati našu decu kako stasavaju u velike fudbalere. Buki hvala ti za sve i tvoja Voša ti želi mnogo uspeha u nastavku karijere”, stoji na Instagram nalogu crveno-belih.

Pohvalio se Jang Bojs pojačanjem prvog dana feburara, a Vojvodina će uz novi višemilionski transfer prihodovati i 10 odsto procenata od naredne prodaje mladog reprezentativca Srbije.

Bukinac napušta “Karađorđe” posle 45 mečeva za prvi tim – uz gol i četiri asistencije.

