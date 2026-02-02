Slušaj vest

Fudbaleri AEK-a i Olimpijakosa odigrali su veoma vatren derbi u šampionatu Grčke, ali su arbitri na kraju oteli slavu fudbalerima u samom finišu.

Meč je završen 1:1 posle velike drame u dubokoj nadoknadi i penala za Olimpijakos, a trener AEK-a, Marko Nikolić, zagrmeo je kao nikada do sada po završetku ove utakmice.

- Tri detalja su bila ključna. Prvi: trebalo je da bude crveni karton za Podensa zbog udaranja Rote. Drugi: prilike koju smo imali neposredno posle gola, kad je Jovićev udarac odbranio golman Olimpijakosa, a Pinedin šut pogodio stativu. Treći: ono što se dogodilo u poslednjim minutima, bilo je sve samo ne penal. Imamo osećaj gađenja koji nas tera na povraćanje. Razgovarali smo o tome u svlačionici. Biće još derbija poput ovog i bićemo prisutni na njima da pokažemo da nam je stalo - počeo je priču Nikolić, pa u dahu nastavio:

- U nekom trenutku smo pitali šta VAR proverava, dobili smo odgovor da se radi o igranju rukom. Konačno, sve su pregledali, pronašli su nešto, a nije bilo ništa značajno. Zato postoji osećaj razočaranja i besa.

Nije se tu srpski stručnjak zaustavio.

- Nema smisla analizirati derbi na fudbalskom nivou. Ukazao sam na tri tačke. Igrali smo protiv Olimpijakosa, koji je pobedio Leverkuzen i Ajaks u Ligi šampiona, a ovakve derbije odlučuju detalji. Pomenuo sam tri dovoljna da se procene dešavanja. U prvih 20 minuta bili smo prilično dobri, u poslednjih 25 minuta prvog poluvremena nismo. U drugom delu smo dobro počeli, stadion je eksplodirao posle Varginog gola, a da smo postigli drugi gol, utakmica bi možda bila završena. Osećam se glupo zbog onoga što se dogodilo. Ljudi smo. Zato je osećaj loš. Dobio sam desetine poruka iz Srbije koje govore o pljački i sramoti. Naš posao nije da plačemo. Ovde smo i nastavićemo da se borimo. Ono što se dogodilo nije bio prvi put, možda neće biti ni poslednji. Posle ovoga je teže, ali u tom je draž. Ako uspete, osećate se dobro. Možda nećete uspeti, ali ste se borili do poslednjeg trenutka.

Za kraj, uputio je saučešće porodicama navijača PAOK-a koji su tragično nastradali u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji.

- Dozvolite mi da završim sa onim što sam pomenuo pre utakmice. Saučešće svim porodicama ljudi koji su poginuli u Rumuniji i PAOK-u, jer je ljudski život na prvom mestu - zaključio je Marko Nikolić.

