Ona je odlučila da pokaže kako pravi palačinke, obučena samo u seksi donji veš i čizme. Očigledno je da su fanovi influenserke bili zadovoljni viđenim, sudeći po broju lajkova ispod njene objave.

"Za one koji su pisali da su palačinke „zagorele“. Polako… To su palačinke na ovsenom mleku. Imam alergiju na mlečne proizvode, a ovseno mleko se karmelizuje, pa je boja tamnija. Ali su iznutra mekane i veoma ukusne. I da, ovo je kupaći kostim, a ne „donji veš“. Ujutru sam ga probala i odlučila da ga skinem. Zašto da ne? Ponekad je palačinka samo palačinka. A kupaći kostim je samo kupaći kostim", napisala je Lili Ermak.