PONIZILA RONALDA PRED CELIM SVETOM, A SADA U IZAZOVNOM KUPAĆEM PRAVI PALAČINKE! Vrela Ruskinja se skinula u kuhinji, pa na ovaj način pomutila um muškarcima!
Lili Ermak, posle najnovije foto sesije, izazvala je pravu euforiju na Instagramu. Ruska influenserka, koja je navodno svojevremeno odbila udvaranje fudbalskog superstara Kristijana Ronalda, ponovo je raspalila maštu 1,6 miliona pratilaca na ovoj društvenoj mreži.
Ona je odlučila da pokaže kako pravi palačinke, obučena samo u seksi donji veš i čizme. Očigledno je da su fanovi influenserke bili zadovoljni viđenim, sudeći po broju lajkova ispod njene objave.
Imala je i poruku za sve fanove:
"Za one koji su pisali da su palačinke „zagorele“. Polako… To su palačinke na ovsenom mleku. Imam alergiju na mlečne proizvode, a ovseno mleko se karmelizuje, pa je boja tamnija. Ali su iznutra mekane i veoma ukusne. I da, ovo je kupaći kostim, a ne „donji veš“. Ujutru sam ga probala i odlučila da ga skinem. Zašto da ne? Ponekad je palačinka samo palačinka. A kupaći kostim je samo kupaći kostim", napisala je Lili Ermak.
Kurir sport / Espreso
