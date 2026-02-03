Slušaj vest

Došlo je do kontakta u kaznenom prostoru između Stefana Milića i Ibrahima Mustafe, ali glavni sudija Milan Mitić nije pokazao na belu tačku.

Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sada je stiglo objašnjenje od strane Sudijske komisije, kojom rukovodi Domeniko Mesina, međutim, prostora za spekulaciju i dalje ima.

Tokom duela za loptu, koja se ne nalazi na zemlji, napadač odigrava loptom, a zatim ispruženom nogom dolazi do kontakta sa odbrambenim protivničkim igračem, koji je pokušao da izbegne kontakt. Imajući u vidu nizak intenzitet kontakta i pokušaj odbrambenog igrača da kontakt izbegne, može biti podržana odluka doneta na terenu za igru.”

Pogledajte i sami i procenite ovaj sporni momenat:

Ne propustiteFudbalOSTOJA MIJAILOVIĆ ODGOVORIO PREDRAGU MIJATOVIĆU: Ne znam kako si se pronašao prozvanim, dragi prijatelju Peđa...
Ostoja Mijailović
FudbalŠOK! TRENER PARTIZANA IZBACIO IZ TIMA DVOJICU ASOVA! Haos u Humskoj, evo šta je razlog eliminacije dvojice napadača
PARTIZAN-TSC (KUP)_19.JPG
FudbalZAGOTNETNA OBJAVA BIBRASA NATHA: Jedan od najboljih igrača Partizana se oglasio nakon večitog derbija...
PARTIZAN-RADNICKI 1923_25.JPG
FudbalZVEZDA ŽESTOKO OSLABLJENA NA VEČITOM DERBIJU: Crveno-beli bez kapitena protiv Partizana!
175d2.jpg

Zlatan o Murinju  Izvor: Arena sport 1 Premium