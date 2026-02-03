Nakon utakmice Partizana i Radničkog iz Niša povela se debata da li je Partizan u samom finišu meča oštećen za penal
SUPERLIGA SRBIJE
STIGLO VAR OBJAŠNJENJE: Evo zašto nije dosuđen penal za Partizan...
Slušaj vest
Došlo je do kontakta u kaznenom prostoru između Stefana Milića i Ibrahima Mustafe, ali glavni sudija Milan Mitić nije pokazao na belu tačku.
Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Sada je stiglo objašnjenje od strane Sudijske komisije, kojom rukovodi Domeniko Mesina, međutim, prostora za spekulaciju i dalje ima.
“Tokom duela za loptu, koja se ne nalazi na zemlji, napadač odigrava loptom, a zatim ispruženom nogom dolazi do kontakta sa odbrambenim protivničkim igračem, koji je pokušao da izbegne kontakt. Imajući u vidu nizak intenzitet kontakta i pokušaj odbrambenog igrača da kontakt izbegne, može biti podržana odluka doneta na terenu za igru.”
Pogledajte i sami i procenite ovaj sporni momenat:
1 · Reaguj
Komentariši