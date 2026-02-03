Došlo je do kontakta u kaznenom prostoru između Stefana Milića i Ibrahima Mustafe, ali glavni sudija Milan Mitić nije pokazao na belu tačku.

“Tokom duela za loptu, koja se ne nalazi na zemlji, napadač odigrava loptom, a zatim ispruženom nogom dolazi do kontakta sa odbrambenim protivničkim igračem, koji je pokušao da izbegne kontakt. Imajući u vidu nizak intenzitet kontakta i pokušaj odbrambenog igrača da kontakt izbegne, može biti podržana odluka doneta na terenu za igru.”