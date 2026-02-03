Slušaj vest

Od trenutka objave, na adresu FSS stiže veliki broj kreativnih predloga autora iz različitih oblasti - od umetnika, dizajnera i arhitekata, do vajara i studenata.

Jasno je da ideja o novom trofeju nije ostavila ravnodušnim kreativnu javnost, a pristigli radovi pokazuju raznovrsne stilove – od modernih i minimalističkih rešenja, do onih koji snažno oslikavaju tradiciju srpskog fudbala.

Novi pehar imaće i posebnu simboliku, jer će obeležiti 20 godina Kupa Srbije u samostalnoj organizaciji, pa je jasno zašto je pažnja usmerena na svaki detalj budućeg izgleda trofeja.

Vreme još nije isteklo. Rok za dostavu idejnih rešenja je 28. februar 2026. godine, što znači da svi koji žele da ostave svoj trag u istoriji srpskog fudbala i dalje imaju priliku da učestvuju. Konkurs je otvoren za sve, bez ograničenja, a FSS i dalje poziva zainteresovane da pošalju svoje radove.

Sa sve većim brojem prijava, jasno je da sedmočlana komisija neće imati lak posao. Stručnjaci iz oblasti sporta, umetnosti, istorije i marketinga moraće da izaberu rešenje koje će postati novi simbol prestižnog takmičenja i naslediti dosadašnji pehar Kupa Srbije.

Jedno je sigurno - borba za trofej počinje mnogo pre finala na terenu.