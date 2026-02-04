Slušaj vest

Podsetimo, javnost je rastužila vest da je našoj fudbalerki dijagnostifikovan rak.

Marija Vuković je član ruskog kluba Krila Sovjetov, a već je imala prvu hemoterapiju koju je dobro podnela.

"Reprezentativki Srbije i fudbalerki Krila Sovjetov, Mariji Vuković, nažalost je dijagnostifikovan rak. Fudbalski savez Srbije čvrsto stoji uz našu Mariju, uz poruku da ostane jaka i pobedi u najvažnijoj utakmici do sada. Marija, uz tebe smo. Želimo ti uspešan i što brži oporavak", navedeno je u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.

Javnost u Srbiji i Rusiji, a posebno ljubitelji fudbala i navijači Krila Sovjetova ostali su u šoku i neverici zbog tužne vesti.

Ali, Marija ističe da se dobro oseća, naišla je na punu podršku sa raznih strana i svi se nadaju najboljem ishodu.

