Arne Slot je u svojoj prvoj sezoni u Liverpulu osvojio titulu u Premijer ligi, ali ove takmičarske godine je šestom mestu na tabeli, sa 14 bodova zaostatka za vodećim Arsenalom.

Liverpul je tokom leta potrošio oko 450 miliona funti kako bi dodatno pojačali šampionski tim, ali razočaravajuća sezona znači da se njihove šanse za osvajanje trofeja sada svode na FA kup ili Ligu šampiona.

Liverpul u nedelju dočekuje Mančester siti, u meču koji Slot vidi kao novu priliku da pokaže svoju dugoročnu viziju "najlepšeg mogućeg fudbala" na Enfildu.

"Kao trener možete da osvojite ligu, Ligu šampiona, FA kup ili Liga kup, ali najveća pobeda je kada igrate fudbal koji je najlepši za gledanje", rekao je Slot u podkastu "The Reds Roundtable", koji se emituje na zvaničnom Jutjub kanalu Liverpula, a preneo "Skaj Sport".

"U ovom trenutku navijači možda i ne dele u potpunosti to mišljenje, ali to je apsolutno nešto čemu težim. Uvek želim da imamo posed lopte, da budemo intenzivni i da navijači uživaju u onome što vide", dodao je on.

Slot je rekao i da razume kritike dela navijača.

"Nije svim navijačima zadovoljstvo da gledaju našu igru i to je najteži deo, čak ih i razumem i slažem se s njima. Trofeji su jedno, ali biti tim, klub ili trener koji se zalaže za dobar fudbal, dugoročno vredi više", rekao je Slot.

