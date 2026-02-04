Barselona i Mančester siti eliminisani su iz U19 Ligi šampiona, pošto su nakon neverovatnih ishoda ispali od Makabi Haife i Helsinkija.
LIGA ŠAMPIONA ZA MLADE
ŠOKANTAN RASPLET U ELITNOM TAKMIČENJU: Barselona i Mančester siti izbačeni iz Lige šampiona za mlade!
Odigrani su mečevi 1/16 finala U19 Lige šampiona, a nastup u ovoj rundi su okončali Barselona i Mančester siti, jedni od favorita za osvajanje trofeja.
Od Barselone je bolji bio Makabi iz Haife, iako su Izraelci bili potpuni autsajderi u ovom meču, odigranom u Mađarskoj, na neutralnom terenu. Na kraju, posle 2:2 u regularnom delu, Špancima su presudili jedanaesterci. Tu su igrači Makabija bili bolji, slavili su sa 3:1 i tako prošli u osminu finala.
Takmičenje je završio i Mančester siti, koji je, takođe nakon penala, ispao od Helsinkija i to nakon 3:3 u regularnom delu meča.
