Dobro je poznato lice Feđa Dudić u svetu fudbala u regionu.

Bivši trener Radničkog iz Kragujevca često je znao svojim izjavama da zatalasa javnost u Srbiji, a sada je na isti način to uradio i u Sloveniji.

Trenutno je Dudić trener Maribora i posle 20 kola nalazi se na trećem mestu sa 15 bodova manje od Celja. Upravo zbog toga, izašao je u medije, spomenuo Srbiju i BiH, te obraćanjem šokirao slovenačku javnost.

Feđa Dudić Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

- Očekivao sam da će Slovenija biti dobro organizovana zemlja s vrhunskim suđenjem. Imao sam problema u Srbiji i Bosni i Hercegovini jer su neki klubovi bili privilegovani, ali sam mislio da sam to ostavio za sobom. A sada i ovdje postoji sličan obrazac. Moramo više da pričamo o tome jer želimo da slovenačka liga bude regularna. Dobro je što se greške javno priznaju, a ne kao u prošlosti, kada smo svi izgledali kao slepci. Ovakve neregularnosti nas vraćaju korak unazad, ljudi gube poverenje u regularnost lige, a gledanost naravno opada - zagrmeo je Feđa Dudić, pa dodao:

- Ne smem mnogo da pričam o tome na konferencijama, ali u medijima mogu. Svi grešimo. Ako pogrešimo jednom, to se desi, ako se ponavlja iznova, onda moramo nekoga poslati na hlađenje, moraju da postoje posledice, posebno u oblasti koja se tiče deljenja pravde. Ne želim da u ligi imamo klub koji ima privilegije. Negativne odluke se uvek donose na račun jednog kluba, a pozitivne na račun drugog kluba.

Šta će Dudiću i Mariboru doneti ove reči ostaje da se vidi...

