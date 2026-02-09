Ovo se ne ne pamti u svetu tiketa i sportskog klađenja! Da jedan igrač u istom danu sastavi tri tiketa, pogodi sva tri i uzme više od 30.000.000 dinara. Upravo to je uradio SOCCERBET igrač iz Subotice.

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da su dva tiketa odigrana freebet sredstvima, dok je treći, onaj najteži, popularna maksimala, pogođen sopstvenim novcem. Ulog na maksimalu bio je simboličnih 49 dinara, a isplata BRUTALNIH15.000.000.

Ovo nije tipičan dobitak. Ovo je demonstracija onoga što je moguće kada se spoje znanje, osećaj i uslovi koje nudi SOCCERBET. Freebet ili sopstveni novac - razlika ne postoji kada tiket ne greši.

Subotica je dobila novu legendu, a mi ponos da je preko nas ušao u svet milionera i istinskih legendi sportskog klađenja.

A svi ostali su dobili podsetnik - ovakve priče se ne čitaju, ovakve priče se igraju.