Srpski fudbaler Nemanja Matić našao se u centru pažnje italijanskih medija, ali ovog puta iz manje pohvalnog razloga.

Iskusni vezista je protiv Intera dobio crveni karton nakon svađe sa glavnim sudijom. Pošto je već imao žuti karton, usledio je drugi i Matić je morao ranije da napusti teren i ide na tuširanje.

Nemanja Matić Foto: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Zbog tog isključenja, srpski fudbaler će propustiti naredna dva meča, protiv Verone i Udinezea, a uz to će morati da plati i kaznu od 10.000 evra.

Ovakva situacija nije bila karakteristična za njegovu karijeru, ali izgleda da mu je ovog puta “pukao film”, što ga je koštalo isključenja.

Matić je ove sezone ključni igrač sredine terena Sasuola, odigrao je 23 utakmice i upisao po jedan gol i jednu asistenciju.

