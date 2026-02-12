Svi događaji
Od najnovijeg
17:21

Orlovi u trećem šeširu!

Srbija se nalazi u trećem šeširu na žrebu sa Belgijom, Engleskom i Norveškom.

17:19

Kad Orlovi igraju prijateljske utakmice?

Ne propustiteFudbalORLOVI IGRAJU PRIJATELJSKE UTAKMICE PROTIV EKIPA KOJE ĆE IGRATI NA SVETSKOM PRVENSTVU! Nas neće biti na Mundijalu, ali hoće na prestižnom festivalu!
Srbija, Fudbalska reprezentacija Srbije

17:19

Loše vesti za našu reprezentaciju...

Ne propustiteFudbalPAD... ORLOVI POKVARILI PLASMAN ZA DVE POZICIJE! Fudbalska reprezentacija Srbije pala na 39. mesto rang-liste Fifa
Fudbaleri Srbije posle poraza od Engleske u Beogradu

17:16

Ko su potencijalni protivnici naše reprezentacije?

Ne propustiteFudbalSRBIJA MOŽE I NA HRVATSKU! Orlovi će danas dobiti rivale u Ligi nacija: Evo ko su potencijalni protivnici naše reprezentacije! Čeka nas pakao!
Orlovi