Vreme je da fudbaleri Srbije dobiju rivale za naredno izdanje Lige nacija.

“Orlovi” će i ovog puta igrati u elitnoj A diviziji, među 16 najjačih selekcija Starog kontinenta, pošto su kroz baraž uspeli da zadrže mesto u društvu najboljih.

U A diviziji ekipe su raspoređene u četiri grupe sa po četiri reprezentacije. Srbija žreb dočekuje iz trećeg šešira, zajedno sa Belgijom, Engleskom i Norveškom.

U prvom šeširu nalaze se Portugalija, Španija, Francuska i Nemačka, dok drugi čine Italija, Holandija, Danska i Hrvatska. U četvrtom šeširu su Vels, Češka, Grčka i Turska.