ŽREB ZA LIGU NACIJA! ORLOVI KONAČNO DOBIJAJU RIVALE! Srbija može da igra protiv Hrvatske - svakako, naše fudbalere očekuje pakao!
Vreme je da fudbaleri Srbije dobiju rivale za naredno izdanje Lige nacija.
“Orlovi” će i ovog puta igrati u elitnoj A diviziji, među 16 najjačih selekcija Starog kontinenta, pošto su kroz baraž uspeli da zadrže mesto u društvu najboljih.
U A diviziji ekipe su raspoređene u četiri grupe sa po četiri reprezentacije. Srbija žreb dočekuje iz trećeg šešira, zajedno sa Belgijom, Engleskom i Norveškom.
U prvom šeširu nalaze se Portugalija, Španija, Francuska i Nemačka, dok drugi čine Italija, Holandija, Danska i Hrvatska. U četvrtom šeširu su Vels, Češka, Grčka i Turska.
Po dve prvoplasirane selekcije iz svake grupe izboriće plasman u četvrtfinale, dok će poslednjeplasirane reprezentacije ispasti u B diviziju. Trećeplasirani timovi igraće baraž za opstanak protiv drugoplasiranih iz B divizije.