FK Partizan prolazi kroz jedan od najizazovnijih perioda u svojoj novijoj istoriji. Klub koji je godinama bio sinonim za stabilnost i evropske ambicije, danas se bori sa posledicama finansijskih problema, dugova i organizacionih potresa.

Ipak, uz nove ljude u upravi, među kojima je i legenda crno-belih, Predrag Mijatović, čini se da se valjak ponovo pokreće.

Potpredsednik FK Partizana zadužen za sportska pitanja, Predrag Mijatović u emisiji "Redakcija" istakao je da je derbi najvažnija utakmica za Partizan, a ističe da su razmišljanja veoma ambiciozna:

- Bez obzira na mišljenje fudbalskih stručnjaka, naša ambicija je uvek ista: da idemo u pravcu pobede. Negativan skor partizana je činjenično stanje ali možda je baš 22. mart dan kada će Partizan posle puno vremena uspeti da pobedi Crvenu Zvezdu na Marakani - kaže Mijatović.

Dodaje i da nije zadovoljan utakmicom protiv Radničkog u Nišu jer igrači nisu imali pripremni period u Turskoj, zbog sitnih povreda igrača:

- Tu generalnu probu smo odložili zbog vremenskih nepogoda. Nama je praktično ta utakmica bila generalna proba. Stvari nisu išle onako kako smo očekivali, nismo fudbalski to ukomponovali onako kako smo očekivali. Verujem u borbu za titulu. Ekipa koja je kadra da bude jesenji prvak, treba da ima ambicije da nastavi tim putem. Ne treba da razmišljamo da nećemo biti prvaci jer je neko od rivala, na primer Crvena Zvezda jači od nas. Apsolutni ne priznajem takvu vrstu razmišljanja i to igrači znaju.

Finansijska situacija

Kada bi mogao da bira između titule i rešene finansijske situacije, Mijatović kaže da titulu čeka već devet sezona, te da im ona treba kako bi ušli u pobednički ritam:

- Finansijska situacija jeste problem, ali sve ono što smo uradili do sada meni daje garancije da ćemo mi vrlo brzo isplivati iz tog problema. Kada je aktuelna uprava ušla u klub, imali smo neke informacije da je situacija jako komplikovana, da tu ima finansijskog kolapsa, a mi nismo znali da je to stvarno toliko komplikovano - kaže Mijatović i dodaje:

- Mi smo se sa tim suočili i napravili jako pozitivne stvari. Napravili smo veliki posao i ne znam da li bi neko uradio nešto slično. Mnogo stvari smo postavili na pravo mesto. Nismo sve plasirali u javnost, a to će se sve saznati. Sad smo na bod od Crvene Zvezde i sve te stvari govore da je Partizan na dobrom putu. Neko treba da odgovara za ono što se dogodilo FK Partizanu, isto kao što ćemo mi jednog dana odgovarati za to šta smo radili.

Nesklad sa rukovodstvom

Po mnogim pitanjima nije bio na istim talasnim dužinama sa ostalim članovima rukovodstva Partizan:

- Posle godinu i nešto rada sa ljudima iz uprave, uvek postoje neki problemi i nekakva neslaganja i to ne treba kriti. Nije isti odnos mene i Darka Lazovića i između mene i Milke Forcan poslednjih 6 meseci. To se dešava u svim organizacijama. Fudbal je svima interesantan i svi vole da donose odluke u kom pravcu treba da ide. Međutim, uvek postoji osoba odgovorna za fudbalske stvari, a to sam ja. Videćemo kako će se naša priča završiti.

Mijatović tvrdi da postoji mogućnost pravljenja vanredne skupštine uprave Partizana:

- To je potpuno normalan proces, i postoji mogućnost, a i zbog tih nesuglasica između članova uprave možda ne bi bilo lošer azmišljati u tom pravcu. Treba razmišljati u tom pravcu jer postoji mnogo segmenata koji će učiniti klub velikim.

