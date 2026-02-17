Slušaj vest

Roseti je istakao da je tehnologija uvedena kako bi se ispravljale jasne i očigledne greške, ali su navijači postali frustrirani jer često stiču utisak da se zbog nje utakmice ponovo sude.

"Mislim da smo zaboravili razlog zbog kojeg je VAR uveden. Sve se svodi na jasne greške. Tehnologija dobro funkcioniše kod faktičkih odluka, ali kada je u pitanju subjektivna procena, stvari postaju teže", rekao je Roseti.

On je naglasio da VAR ne sme da pređe u mikroskopske intervencije.

"Kada gledate situaciju u super usporenom snimku, možete naći puno stvari. Volimo fudbal takav kakav jeste", dodao je on.

Roseti je dodao da je potrebno više rada na jedinstvenoj interpretaciji pravila o igranju rukom širom Evrope, te da će o tome ponovo razgovarati sa šefovima sudija na kontinentu.

"Moramo govoriti jednim tehničkim jezikom. Radimo na tome da interpretacija bude uniformna i konzistentna", rekao je on.

Uefa Liga šampiona nastavlja se u utorak sa četiri meča u nokaut fazi.

(Beta)