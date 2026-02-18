Slušaj vest

Partizan je ranije u toku dana objavio saopštenje na zvaničnom sajtu, povodom odluke Sudijske komisije FSS da Pavle Ilić bude glavni sudija 178. "večitog" derbija.

"FK Partizan je izdao saopštenje. Jeftino, početnički, očekivano. Kuknjava i plakanje su njihov zaštitni znak, bez obzira na to koja ih uprava predvodi.

Svi su drugi krivi za osam uzastopnih šampionskih titula Crvene zvezde, samo ljudi u Partizanu nisu krivi. Ovo današnje saopštenje je samo nastavak već viđenog - uvek je Partizan ugrožen. Stara, dobro poznata matrica.

Zbog svega navedenog, Fudbalski klub Crvena zvezda moli komesara za suđenje, gospodina Mesinu, da poništi odluku o izboru arbitra i odredi bilo kog sudiju koga Partizan želi.

Neka FK Partizan odredi sudiju koga god hoće, Crvena zvezda će pristati na svaki njihov predlog. Pristaćemo čak i na Srđana Jovanovića, skoro pa zaposlenog u FK Partizan. Crvena zvezda je bolja i kvalitetnija i potpuno nam je svejedno ko sudi. Na sve pristajemo.

Ovako su već izvršili pritisak na sudiju kojeg je odredio komesar za suđenje, gospodin Mesina. Normalno je da posle ovog jeftinog pritiska delegirani sudija ima želju da se dodvori FK Partizan.

Mi nemamo problem s tim, jer smo godinama unazad već navikli da trpimo njihovu ulogu „ugroženog kluba“ od strane svih zemaljskih sila, koju zloupotrebljavaju da ucenjuju i reketiraju sve redom, pa i državu Srbiju.

Neka im bude kako oni hoće, prilagođavamo se i ispunjavamo sve njihove želje, jer za razliku od njih verujemo u svoju snagu na terenu", piše u saopštenju FK Crvena zvezda.