Crvena zvezda sa Dejanom Stankovićem na čelu deluje evropski, onako moćno i potentno, kako bi svaki navijač ovog kluba poželeo.

Trijumf u Francuskoj nad Lilom od 1:0, u prvom meču šesnaestine finala Lige Evrope pokazao je i jedan novi segment u radu Dejana Stankovića, nešto što se nije dosad toliko primećivalo, a što je bilo njegov zaštitni znak i u prvom mandatu na Marakani.

Dejan Stanković na utakmici Lila i Crvene zvezde u Francuskoj Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Foliranti ne prolaze



Dejan Stanković posvećen je svom poslu, a fudbalere sa kojima radi voli kao svoje sinove. Ako ga slušaju i rade onako kako je on zamislio, svako od njih će dobiti ono što zasluži na treninzima. U suprotnom, zna se šta sledi, jer Dejan ne voli neradnike i folirante.

Dejan Stanković je Lilu suprotstavio ekipu koju niko, sem njega nije očekivao. Postavio je formaciju sa trojicom štopera pozadi Erakovićem, Rodrigaom i Učenom, čime je neutralisao brzinu i agresivnost fudbalera Lila, uz dvojicu sjajnih bekova Seolom i Tiknizjanom koji su imali ogroman radijus kretanja.

Intenzitet i trčanje na evropskom nivou

U sredini je veliki posao radio kapiten Rade Krunić, uz kojeg je toliko dugo osporavani Tomas Handel izgledao više nego pristojno. Vladimir Lučić i Bruno Duarte su utrčanjem prosto gušili vezni red francuskog tima, dok je Džej Enem bio otkrovenje i fudbaler koji je pritiskao štopere Lila, da oni nisu mogli da izađu visoko, kako su dosad navikli.

Milina je bilo videti intenzitet igre fudbalera Crvene zvezde, njihovo trčanje, kretanje sa i bez lopte. Disciplina je ključ uspeha, znao je to Dejan Stanković i trudio se prethodnih meseci da to usadi u mentalitet svojim igračima. Jasno je, da bilo koga od 22 lava, kako on naziva svoje igrače, izvede na teren, svako od njih spreman je da pogine za dres Crvene zvezde, izguli kolena i laktove, bez obzira da li je stranac, ili ima srpsku krštenicu. Stvorio je Stankoviću grupu, kako se to kaže, ili jednostavno tim. A, to je nekad i najteže, jer iz toga dolazi rezultat.

Moćna grupa koja zna šta hoće u Evropi Foto: Jean-Francois Badias/AP

Kontrolisali igru i Lil



Zvuči zapanjujuće, ali je istinito, Crvena zvezda je u četvrtak veče igrala egal protiv jedne od najkvalitetnijih i najboljih ekipa "liga petice". Crveno-beli su kontrolisali igru tokom većeg dela utakmice protiv Lila i to na njegovom terenu. Plus, Dejan Stanković je dobio ono, što je i želeo. Odmorio je određene igrače za večiti derbi protiv Partizana, u nedelju od 17.00 časova na Marakani. Dao je Zvezdin trener primer kako se može ekipa taktički i disciplinovano spremiti za ritam utakmica na svaka tri dana.



Može se slobodno reći, bez imalo preterivanja da je Dejan Stanković doktorski spremio utakmicu protiv Lila i zasluženo dobio. Ima i za čim da žali, jer su Vladimir Lučić i Marko Arnautović dva puta, imali tri zicera, za koje je neverovatno kako ih nisu realizovali. Da jesu, pobeda bi bila ubedljivija, a priča sa Lilom verovatno završena posle prvog meča.

Valjda će mu se vratiti silni promašaji - Vladimir Lučić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ništa nije gotovo

Ovako, sve je otvoreno i jasno je da se petoplasirani tim u Lig 1 u Beogradu narednog četvrtka neće predati. Igraće do krajnjih granica, a na fudbalerima Crvene zvezde je da se spreme i potvrde pobedu iz prvog meča. Ukoliko Lil smeni trenera, onda treba očekivati ekipu sa novom energijom, spremnu na sve.

Svestan je toga Dejan Stanković. Posle prve utakmice evidentno je bio zadovoljna, ali kod njega na licu nije bilo euforije. Jasno je to i kazao, poručivši da je odigrano samo prvo poluvreme i da u revanšu Crvenu zvezdu očekuje isto tako taktički i fizički izuzetno zahtevna utakmica.

Bruno Duarte u meču protiv Lila Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Čekaju Aston Vila ili Lion

I da podsetimo, revanš utakmica šesnaestine finala Lige Evrope između Crvene zvezde i Lila biće odigrana 26. februara na stadionu "Rajko Mitić", sa početkom u 18.45 časova. Pobednik tog duela igraće u osmini finala sa Aston Vilom ili Lionom, ekipama koje su prošle direktno u osminu finala.

Žreb će biti obavljen u Nionu 27. februara, sa početkom u 13.00 časova. Ali, hajde da se prvo prođe Lil u revanšu.