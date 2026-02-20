Slušaj vest

Lil se suočio sa neplaniranim okolnostima i nesvakidašnjim situacijom samo dan nakon poraza od Crvena zvezda u Ligi Evrope.

Meč francuskog prvenstva protiv Anžea u gostima je pod znakom pitanja zbog ozbiljnih poplava, ali je trenutno aktuelna odluka da će će biti odigrana, ali bez prisustva publike.

Prema pisanju francuskog lista "Ekip", obilne padavine i porast vodostaja reke Majen doveli su do toga da su pojedini delovi grada Anžea bili pod vodom, a lokalne vlasti razmatrale su čak i odlaganje susreta zakazanog za nedelju, 22. februara. Kao dodatni problem, trening-centar domaćeg kluba bio je zatvoren jer su tereni bili potopljeni.

Ipak, nakon procene bezbednosnih službi i predstavnika lige, odlučeno je da se utakmica ne odlaže. Stadion Rejmon Kopa nije direktno pogođen poplavama, a teren je ocenjen kao dovoljno dobar za igru.

Ipak, zbog otežane saobraćajne infrastrukture i angažovanja službi u sanaciji posledica nevremena, procenjeno je da nije bezbedno organizovati dolazak navijača, pa će meč biti odigran pred praznim tribinama. Ovu informaciju je potvrdila Liga 1.

Za Lil to znači da neće imati pravu takmičarsku atmosferu uoči revanša protiv Crvene zvezde, koji je zakazan za četvrtak, 26. februara, u Beogradu.

Situacija u Anžeu i dalje se prati, ali za sada je izvesno da će utakmica biti odigrana bez gledalaca, dok će potpuni fokus francuskog predstavnika ubrzo biti usmeren ka revanšu u Beogradu.

