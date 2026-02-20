Slušaj vest

Lil se suočio sa neplaniranim okolnostima i nesvakidašnjim situacijom samo dan nakon poraza od Crvena zvezda u Ligi Evrope.

Meč francuskog prvenstva protiv Anžea u gostima je pod znakom pitanja zbog ozbiljnih poplava, ali je trenutno aktuelna odluka da će će biti odigrana, ali bez prisustva publike.

Prema pisanju francuskog lista "Ekip", obilne padavine i porast vodostaja reke Majen doveli su do toga da su pojedini delovi grada Anžea bili pod vodom, a lokalne vlasti razmatrale su čak i odlaganje susreta zakazanog za nedelju, 22. februara. Kao dodatni problem, trening-centar domaćeg kluba bio je zatvoren jer su tereni bili potopljeni.

Ipak, nakon procene bezbednosnih službi i predstavnika lige, odlučeno je da se utakmica ne odlaže. Stadion Rejmon Kopa nije direktno pogođen poplavama, a teren je ocenjen kao dovoljno dobar za igru.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Ipak, zbog otežane saobraćajne infrastrukture i angažovanja službi u sanaciji posledica nevremena, procenjeno je da nije bezbedno organizovati dolazak navijača, pa će meč biti odigran pred praznim tribinama. Ovu informaciju je potvrdila Liga 1.

Za Lil to znači da neće imati pravu takmičarsku atmosferu uoči revanša protiv Crvene zvezde, koji je zakazan za četvrtak, 26. februara, u Beogradu.

Situacija u Anžeu i dalje se prati, ali za sada je izvesno da će utakmica biti odigrana bez gledalaca, dok će potpuni fokus francuskog predstavnika ubrzo biti usmeren ka revanšu u Beogradu.

Ne propustiteFudbalKAKO JE STANKOVIĆ STVORIO LAVOVE KOJI IGRAJU I TRČE EGAL SA TIMOVA IZ LIGE PETICE? Promenio je nekoliko stvari i učinio nešto zamislivo za srpski fudbal
Dejan Stanković
FudbalHAOS ISPRED STADIONA POSLE ZVEZDINE POBEDE! Sukob Delija i policije! Među navijače bačen suzavac
Lil - Crvena zvezda, Delije
FudbalZVEZDA UBILA U POJAM TRENERA LILA! Francuz očajan nakon poraza od crveno-belih: Sramota, ukaljali smo obraz! Bili smo na nuli...
Lil - Crvena zvezda
FudbalZVEZDAN TERZIĆ BLISTA POSLE POBEDE U LILU: Istorijski rezultat! Svi na Marakanu u revanšu
Zvezdan Terzić
FudbalKAKAV GOVOR STANKOVIĆA! Zvezda objavila snimak iz svlačionice, Dekijeve reči odzvanjaju (VIDEO)
Dejan Stanković
FudbalKURIROV SKENER! STANKOVIĆEVA DOKTORSKA DISERTACIJA U LILU KOJU TREBA POTVRDITI U REVANŠU: Enem je zver, a trojica igrača su odigrali savršenu partiju
LILLE-ZVEZDA_44.JPG

Bonus video:

Navijači Zvezde na stadionu Lila Izvor: Kurir