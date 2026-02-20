Slušaj vest

Utakmicama 24. kola sutra se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, a branilac titule i lider prvenstva Crvena zvezda dočekaće u nedelju Partizan u 178. večitom derbiju.

Prve utakmice 24. kola igraće se sutra od 14 časova, kada će OFK Beograd u Zaječaru dočekati Železničar, a u isto vreme u Surdulici će se sastati Radnik i Napredak.

Fudbaleri Vojvodine i Novog Pazara igraće u Novom Sadu od 16 sati. Biće to povratak Nenada Lalatovića u Novi Sad, gde je do prošle sezone radio kao trener "stare dame".

Radnički iz Niša dočekaće IMT u nedelju od 13 časova, tri sata kasnije u Subotici će se sastati Spartak i Radnički iz Kragujevca. 

Crvena zvezda će od 17 časova dočekati Partizan na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. 

Fudbaleri TSC-a će od 19 sati ugostiti Čukarički u Bačkoj Topoli.

Poslednju utakmicu 24. kola Superlige igraće Javor i Mladost u Ivanjici u ponedeljak od 16 časova.

Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 54 boda, Partizan je drugoplasirani sa 53, a Vojvodina je na trećem mestu sa 49 bodova.

