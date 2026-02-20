Slušaj vest

Trener Lila bio je na udaru i pre meča sa Zvezdom, a novi poraz samo je produbio krizu francuskog kluba.

Mnogi su očekivali da će videti leđa iskusnom stručnjaku, ali predsednik kluba Olivije Letang se ne slaže sa tim, prenose francuski mediji.

1/27 Vidi galeriju Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Pružio je podršku Ženesiju i uveren je da će Lil sa njim naći izlaz iz aktuelne situacije koja traje poprilično dugo.

Međutim Lil će možda na revanš Zvezdi doći bez odigrane utakmice za vikend, gde bi mogli potencijalno da vrate samopouzdanje.

Razlog je izlivanje reke Majen koje preti da odloži gostovanje Lila u Anžeu, protiv istoimenog rivala.