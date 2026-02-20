Slušaj vest

Od same ideje, obećanja i odluke Izvršnog odbora do realizacije nije prošlo mnogo vremena - kreće upis u prvu Akademiju za sportske radnike u državi!

Vodeći ljudi najvećeg i najbrojnijeg saveza u Srbiji, predsednik Nebojša Živanović i generalni sekretar Darko Bradonjić, tandem koji sa velikim uspehom vodi zapadni region, novom revolucionarnom odlukom doneće ogroman benefit srpskom fudbalu. Nije tajna, deficit sportskih radnika u fudbalu je veliki, nedostatak kvalitetnih kadrova u klubovima, okruzima, regionima, savezima je gotovo alarmantan, zabrinjavajuće stanje koje su konstatovali na jednoj od sednica i čelni ljudi Fudbalskog saveza Srbije.

Foto: Privatna arhiva

Osnivanjem Akademije za edukaciju i stvaranje sportskih radnika, srpski fudbal dobiće u novim, ali i postojećim kadrovima, školovan kadar koji će iskustvo sticati kroz praksu u raznim okruzima, klubovima.

Jedan od najboljih operativaca u fudbalskoj Srbiji, generalni sekretar FSRZS Darko Bradonjić, ne krije da je zapadni region prvi u mnogim stvarima, pokretač mnogih ideja i planova, a sada je pionir u oblasti koja za fudbal u Srbiji ima kapitalnu vrednost.

Darko Bradonjić Foto: fsrzs

- Problem je evidentiran na nacionalnom nivou, ne samo regionalnom, zato je IO FSRZS doneo odluku da se pristupi realizaciji stvaranja novih, edukovanih kadrova u fudbalu. Postoje organizacije ili institucije koje se bave školovanjem trenera i sudija, gde je takođe konstatovan deficit, a mi smo došli na ideju o osnivanju Akademije za sportske radnike. Direktor akademije je Zvonko Jevremović iz Gornjeg Milanovca, inače predsednik Komisije za registraciju igrača Fudbalskog saveza Srbije i jedan od najiskusnijih sportskih radnika u fudbalskoj Srbiji. Predavači će biti eminentni sportski radnici iz sistema FSS i FSRZS – rekao je Darko Bradonjić i zaključio.- Interesovanje je veliko, verujem da ćemo stvoriti i edukovati dosta novih, ali i postojećih kadrova.