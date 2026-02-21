Slušaj vest

Dejan Stanković i Miroslav Tanjga bili su gosti emisije "Stoperka" na Blic TV, koja je bila posvećena legendarnom srpskom fudbaleru i treneru - Siniši Mihajloviću.

Stanković, kome je Miha bio veliki prijatelj i kum, otkrio je da često sanja Sinišu, pa je odlučio da ispriča jedan san koji je nedavno imao.

"Ja ga mnogo sanjam, sanjam ga realno, jakog, nasmejanog, zadnji san je bio da ga grlim sa leđa, ljubim ga, on mi klima glavom, i govorim mu "fališ", a on klima glavom i govori "znam"", otkrio je sa suzama u očima trener Zvezde.

Zahvalan je Mihi za sve što je uradio za njega.

"Došao je iz Sampdorije u Lacio, ali je pre toga učestvovao u mom dolasku. Kada sam došao, raširio je krila i nedodirljiv si. Imao sam njega. On je već bio iskusan, imao je 30-ak godina. I pomogao mi je, ne da mi je pomogao, sada je postalo nezahvalno da pričamo. Ali, ne mogu da prepričam... Šta smo sve prošli, putovanja, karantina, krstio mi je sva tri sina, ja sam njegovog Dukija. I onda, ne možeš da se pomiriš sa tim, za mene nije realnost", kaže Stanković.

Siniša Mihajlović preminuo je u 54. godini života posle duge i teške borbe sa leukemijom.

