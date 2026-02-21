Slušaj vest

Crvena zvezda će se sastati sa večitim rivalom Partizanom u nedelju 22. februara od 17.00 časova.

Očekuju se velike gužve, a upravo zato je izuzetno važno da svi posetioci ispoštuju instrukcije kluba. Prema saznanjima Kurira očekuje se više od 40.000 ljudi na stadionu "Rajko Mitić".

Fudbaleri Crvene zvezde su spremni za večiti derbi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Tim povodom FK Crvena zvezda izdao je zvanično saopštenje, koje prenosimo u celosti.

- Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.

- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Partizana.

- Nije dozvoljeno da dve osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz “češalj”. Ukoliko dođe do povrede na taj način FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.

- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.

- Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u nedelju 22. februara od 15 časova.

1/12 Vidi galeriju Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi se izbegle nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.

- Svi posetioci utakmice moraju postupati po zahtevima redarske službe.

- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.

- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.

- Molimo vas da ne uskačete na teren pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Svi posetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.