Sredinom decembra 2015. godine fudbaler Valensije Ajmen Abdenur optužio je Luisa Suareza da ga je tokom utakmice sa Barselonom ujeo!

Iako se na snimku nije video taj trenutak, gotovo niko u svetu fudbala nije posumnjao da se to zaista desilo.

Zašto? Pa, zato što je Suareza godinama pratio glas "kanibala".

Suarez je tokom karijere ugrizao trojicu fudbalera.

Tri žrtve Luisa Suareza - Otman Bakal

Prvi njegov ugriz zabeležen je 2010. godine tokom utakmice Ajaks - PSV, kada je Suarez ujeo fudbalera iz Ajndhovena Otmana Bakala.

Tri godine kasnije u Premijer ligi su se sastali Čelsi i Liverpul. To ga je koštalo deset utakmica suspenzije.

Najčuveniji slučaj - ujeo Branislava Ivanovića

Na "Enfildu" su 21. aprila 2013. godine igrali velikani engleskog fudbala. Suarez je u finišu meča ujeo Branislava Ivanovića. Sudija nije video sporni trenutak, ali su kamere zabeležile sve, pa je snimak ubrzo obišao svet i izazvao lavinu reakcija — od neverice do osude.

A onda još godinu dana kasnije, tokom Svetskog prvenstva 2014. godine Luis Suarez je ujeo tokom meča Urugvaj - Italija Đorđa Kjelinija.

Ujeo Đorđa Kjelinija na Mundijalu

Kada se incident dogodio rezultat je bio 0:0. Nekoliko minuta kasnije Urugvaj je postigao gol i prošao u narednu fazu, dok je Italija takmičenje završila u grupi.

"Urusi" su ispali u narednoj rundi od Kolumbije (2:0). Luis Suarez zbog kazne nije igrao... Suspendovan je na devet meseci.

Prema nekim analizama koje je sproveo časopis „New Statesman“, 2014. godine bila je veća verovatnoća da će vas ujesti Suarez nego ajkula ako ste fudbaler.

Prema proračunu časopisa, postojala je šansa od 1 prema 2.000 da će vam Suarez odseći komad mesa, s obzirom na to da je urugvajska fudbalska zvezda sada glodala tri protivnička igrača. To je u poređenju sa šansom od 1 prema 3,7 miliona da ga ujede ajkula.

Niste ubeđeni?

„Stejtsmen“ je otišao korak dalje upoređujući Suarezove imitacije „Vilica“ sa ujedima ajkula u Nju Smirna Biču na Floridi, koji je poznat kao „prestonica napada ajkula na svetu“. Izračunali su da su šanse da vas tamo ujede ajkula otprilike jednake šansama da Suarez ujede protivnika.