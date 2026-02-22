Fudbaleri Partizana su pretrpeli izuzetno težak poraz u okviru 178. večitog derbija od Crvene zvezde sa 3:0. Jednostavno, crno-beli nisu bil na visini zadatka, imali su šansu, ali su primili gol u finišu prvog poluvremena, pa još dva, a čak su promašili i penal.

Odmah posle meča na konferenciji za štampu je bio kritičan i Nenad Stojaković, trener crno-belih kom se već broje sate, kako je Telegraf naveo.

Preporučujemo Zvezda razbila Partizan u 178. večitom derbiju, titula ponovo bliže "Marakani" Saznajemo! Kraj se primakao: Nenad Stojaković broji poslednje sate na klupi Partizana!

- Jako zahtevna utakmica za nas, prvo poluvreme ono što smo pripremali smo sproveli, odgovorili smo na sve osim na prekid, nismo uspeli da nađemo način. Drugo poluvreme smo ostali bez jako važnog igrača, gubimo na agresivnosti, primamo gol iz tranzicije, prelomio je meč penal, dali smo gol, ali ne znam šta se tu desilo - rekao je Stojaković na početku.

ADVERTISING

Potom je dobio pitanje o tome da li je došao da se brani.

- Ne slažem se sa vama. Napravili smo pritisak, imali smo situacije koje nismo realizovali - rekao je Stojaković, a potom je odgovorio i na pitanje da li planira da da ostavku?

- Nemam komentar na to.

Imao je Partizan i šansu u prvom poluvremenu, ali...

- Šta bi bilo kad bi bilo. Ono što sam rekao u uvodu jeste da smo pripremali meč na određeni način. Došli smo do određenih sitaucija, da li nismo zaslužili ili je mali nedostatak kvaliteta, to su stvari koje odlučuju. Da smo poveli sigurno utakmica odlazi u drugi tok, sve bi onda bilo drugačije.

Zašto je došlo do pada?

- Kada je fudbal u pitanju i kada su igrači u pitanju, ono što te definiše su odluke koje donosiš. U 47. minutu par igrača nije donelo prave odluke, nedopustivo je da primiš gol na taj način. Ali, to su mladi ljudi koji tek uče, Partizan ima proizvod koji treba da nadograđuje.

Vesti sa naslovne Nikola je zbog žene prešao ceo svet: Zaljubio se u Kineskinju, otišao kod nje, a ovo mu je bio NAJVEĆI STRAH! Pratite konferencije za medije trenera Crvene zvezde i Partizana

Pričao je i o odlukama...

-Da nastavimo u istom ritmu, da pritiskamo gore, opet kažem, u jednom trenutku ako jedan igrač donese pogrešnu odluku ceo mehanizam pada u vodu. Dve sekunde donose prevagu na terenu. U određenim trenucima pogrešne odluke su dovele do ovakvog rezultata.