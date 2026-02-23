Slušaj vest

Nenad Stojaković nije više trener Partizana, saznaje Kurir. Trener crno-belih dobiće uskoro zvaničnu zahvalnicu od kluba za sve što je uradio, ali to nije bilo dovoljno da nastavi započeti posao. Razlog: loše igre i rezultati.

Partizan je ostao četiri koraka iz Zvezde, ali utisak je da se ozbiljno uvukla kriza u igre Stojakovićevog tima. Donekle i očekivano za mladu ekipu, ali je problem što nema - reakcije. 

Nenad Stojaković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Drugo poluvreme utakmice sa Spartakom umnogome je odedilo sudbinu Stojakovića, ali crno-beli nisu želel ida "seku" pre derbija. Mijatović je imao strpljenja i vere da je moguće da Nenad pokrene ekipu, ali to se nije dogodilo.

Morao je prvi čovek Partizana, zadužen za sportska pitanja, da promeni još jednog trenera.  

