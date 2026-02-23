Slušaj vest

Šta posle odlaska Nenada Stojakovića iz Humske? Đorđije Ćetković - Damir Čakar je tandem koji preuzima užarnu klupu Partizana, potvrđeno je Kuriru.

Legendarni fudbaler crno-belih, Damir Čakar ima PRO licencu, takođe i trenersko iskustvo. O njegovom odnosu prema Partizanu izlišno je trošiti reči... Pa se takva odluka nametnula kao logična u datom momentu. On će voditi glavnu reč o struci uz pomoć Ćetkovića.

Čakar će dobiti poverenje da do kraja sezone vodi tim i tu više neće da bude promena, saznaje Kurir. Cilj je da se poljaljano samopouzdanje tima što pre vrati i da se ekipa bori za titulu bez obzira na "minus 4" trenutno u odnosu na Zvezdu.

Zašto ne stranac?

Najveći problem je činjenica da na tržištu nema adekvatnih rešenja, kada govorimo o domaćim trenerima, dok su stranci preskupi, posebno za momenat u kojem se nalazi klub iz Humske.

Za narednu sezonu Partizan će, gotovo izvesno, pažljivo izabrati trenera. Crno-beli su svesni da je ključ stablizacije tima da imaju stručnjaka na duge staze.