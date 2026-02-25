Slušaj vest

U poslednjih osam sezona Mančester siti je čak šest puta bio šampion, dok Arsenal čeka titulu pune 22 godine.

Arsenal je pre mesec dana već bio viđen kao novi prvak Engleske, nakon tri uzastopna remija Gvardiolinog tima.

Ali se situacija u međuvremenu potpuno iskomplikovala.

Tobdžije su od prethodnih osam mečeva dobili samo tri, uz četiri remija i jedan poraz, pa sve miriše na "deja vu".

Naime u dva navrata situacija je bila srceparajuća po "tobdžije". Bili su prvi na tabeli, ali su ih kiksevi koštali slavlja. Prošle takmičarske godine nisu mogli ništa protiv Liverpula, a sada im se stvorila nova šansa, a istovremeno i pozornica za neuspeh.

"Građani" ne igraju sezonu kojoj su se možda nadali, ali i dalje ništa nije gotovo. Od kraja novembra imaju samo jedan poraz u domaćem prvenstvu (derbi sa Mančester junajtedom) i na dobrom su putu da preotmu lidersku poziciju od rivala. Sa druge strane, Arsenalu trenutno "gori pod nogama".

Arsenal nakon pobede protiv Totenhema koji ih je vratila na pobednički kolosek ima pet bodova više od Mančester sitija, ali i meč više.





Ostalo je još tačno tri meseca do kraja sezone, pa je samim tim možda sada i najbolja prilika za analizu rasporeda oba kandidata za tron.

Trka za Premijer ligu TRKA ZA PREMIJER LIGU

MANČESTER SITI ARSENAL

28. Lids (G) Čelsi (D) 29. Notingem Forest (D) Brajton (G) 30. Vest Hem (G) Everton (D) 31. Kristal Palas (D) - pomereno zbog FA Kupa Vulverhempton 2:2 odigrano već 32. Čelsi (D) Bornmut (G) 33. Arsenal (D) Mančester siti (G) 34. Barnli (G) Njukasl (D) 35. Everton (G) Fulam (D) 36. Brentford (D) Vest Hem (G) 37. Bornmut (G) Barnli (D) 38. Aston Vila (D) Kristal Palas (G)

Dok Siti ima duele sa šest timova koji se trenutno nalaze na gornjem delu tabele, Arsenal ih ima četiri. Što se tiče top 5 - Mančester ima tri derbija, a "tobdžije" dva.

Čak šest ekipa igraće sa oba tima, a to su Vest Hem, Čelsi, Bornmut, Barnli, Everton i Kristal Palas, pa neka od njih može biti ključan faktor koji će prelomiti novog šampiona.

Jedna stvar je sigurna, maltene do kraja sezone oba kluba čeka utakmica na svaka tri dana. U pitanju su dva tima koja i dalje konkurišu za svaki trofej, te sem prvenstva Engleske takođe imaju obaveze u Liga Kupu, UEFA Ligi šampiona i FA Kupu.

Arsenal i Mančester siti igraće finale Liga kupa 22. marta, dok su u FA kupu i Ligi šampiona oba kluba stigla do osmine finala, sa namerom da idu do samog kraja.

Crveno slovo u kalendaru je 18. april. Naravno, u pitanju je međusobni derbi koji vrlo lako može odlučiti pitanje pobednika! Mančester siti biće domaćin Arsenalu na utakmici 33. kola - a tu se očekuju ogromne "varnice". Ukoliko ne dođe do nikakvih promena na tabeli, odnosno oba tima do tada osvoje svaki mogući poen, konačan ishod tog duela može odrediti da li će se "tobdžije" udaljiti na +5 ili će "građani" preoteti lidersku poziciju.

Posebno interesantno je da obe ekipe zavise same od sebe. Mančester siti ukoliko pobedi sve do kraja postaće novi šampion. Arsenal ukoliko pobedi sve do kraja i ne izgubi od Sitija takođe postaje šampion.

Pa da vidimo, da li se istorija ponavlja, ili je Artetin tim naučio na greškama.