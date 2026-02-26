Svi događaji
17:40

Atmosfera na Marakani

Crvena zvezda - Lil Foto: Kurir

16:29

Sastavi:

FK Crvena zvezda, Lil
Crvena zvezda (3-4-2-1) Mateus – Eraković, Rodrigao, Učena – Seol, Krunić, Handel, Tiknizjan – Kostov, Duarte – Enem

Lil (4-2-3-1) Ozer - Santos, Mandi, Mbemba, Peru - Andre, Buadi - Perin, Haraldson, Pardo - Žiru

16:21

Ogromno interesovanje za meč na Marakani

16:20

Aston Vila ili Lion potencijalni rivali

Ukoliko eliminišu Lil crveno-beli će u osmini finala igrati ili protiv Aston Vile ili protiv Liona.

Žreb za osminu finala na programu je u petak od 13 časova u Nionu.

16:19

Stanković pred Lil

16:10

Zvezda brani prednost iz Francuske

Crveno-beli su u prvom meču u Francuskoj slavili 1:0 golom Učene i dovoljno im je da ostanu neporaženi na ovom meču za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Zanimljivo je da će ovo biti već treći duel Zvezda i Lila ove sezone. U ligaškoj fazi crveno-beli su slavili na svom stadionu takođe rezultatom 1:0, pogotkom Marka Arnautovića sa penala u 85. minutu.