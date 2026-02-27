SNIMAK KOJI SADA JOŠ VIŠE BOLI SVE NAVIJAČE ZVEZDE! Da li bi evropski san bio završen da se ovo nije desilo?! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde završili su svoj evropski san pošto su u dvomeču protiv Lila poraženi posle produžetaka ukupnim rezultatom 2:1.
U Francuskoj je Zvezda slavila 0:1, u Beogradu je Lil uzvratio istom merom, otišlo se u produžetke gde su gosti još jednom pogodili i obezbedili sebi mesto u osmini finala.
Moglo je sve biti i drugačije, a navijače Crvene zvezde posebno boli jedna situacija iz prvog meča. Svi se sećaju 67. minuta i zicera koji je imao Marko Arnautović, a koji je čuvar mreže Lila Berke Ozer zaustavio.
Arnautović uglavnom rešava ove situacije golom, ali ga je ovaj put Ozer čudesnom intervencijom osujetio i zadržao je Lilu nadu za povoljan rezultat. Koliko je važna ova odbrana bila govorio je i trener Lila, Bruno Ženesio, po završetku meča u Beogradu.
- Zahvalni smo golmanu što je odbranio dve prilike u finišu prve utakmice, što je takođe bilo važno za prolaz dalje, koji je zaslužan nakon svega viđenog u večerašnjem meču - istakao je Ženesio.
Nema šta, ova eliminacija teško će pasti svima na Marakani, a pogledajte i vi snimak promašaja Arnautovića koji definitivno sada još više boli navijače Zvezde:
