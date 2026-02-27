Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde završili su svoj evropski san pošto su u dvomeču protiv Lila poraženi posle produžetaka ukupnim rezultatom 2:1.

U Francuskoj je Zvezda slavila 0:1, u Beogradu je Lil uzvratio istom merom, otišlo se u produžetke gde su gosti još jednom pogodili i obezbedili sebi mesto u osmini finala.

Moglo je sve biti i drugačije, a navijače Crvene zvezde posebno boli jedna situacija iz prvog meča. Svi se sećaju 67. minuta i zicera koji je imao Marko Arnautović, a koji je čuvar mreže Lila Berke Ozer zaustavio.

Arnautović uglavnom rešava ove situacije golom, ali ga je ovaj put Ozer čudesnom intervencijom osujetio i zadržao je Lilu nadu za povoljan rezultat. Koliko je važna ova odbrana bila govorio je i trener Lila, Bruno Ženesio, po završetku meča u Beogradu.

- Zahvalni smo golmanu što je odbranio dve prilike u finišu prve utakmice, što je takođe bilo važno za prolaz dalje, koji je zaslužan nakon svega viđenog u večerašnjem meču - istakao je Ženesio.

Nema šta, ova eliminacija teško će pasti svima na Marakani, a pogledajte i vi snimak promašaja Arnautovića koji definitivno sada još više boli navijače Zvezde:

