Fudbaleri Crvene zvezde završili su svoj evropski san pošto su u dvomeču protiv Lila poraženi posle produžetaka ukupnim rezultatom 2:1.

U Francuskoj je Zvezda slavila 0:1, u Beogradu je Lil uzvratio istom merom, otišlo se u produžetke gde su gosti još jednom pogodili i obezbedili sebi mesto u osmini finala.

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Moglo je sve biti i drugačije, a navijače Crvene zvezde posebno boli jedna situacija iz prvog meča. Svi se sećaju 67. minuta i zicera koji je imao Marko Arnautović, a koji je čuvar mreže Lila Berke Ozer zaustavio.

Screenshot 2026-02-19 223751.jpg

Arnautović uglavnom rešava ove situacije golom, ali ga je ovaj put Ozer čudesnom intervencijom osujetio i zadržao je Lilu nadu za povoljan rezultat. Koliko je važna ova odbrana bila govorio je i trener Lila, Bruno Ženesio, po završetku meča u Beogradu.

Marko Arnautović u dvomeču protiv Lila Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Zahvalni smo golmanu što je odbranio dve prilike u finišu prve utakmice, što je takođe bilo važno za prolaz dalje, koji je zaslužan nakon svega viđenog u večerašnjem meču - istakao je Ženesio.

Nema šta, ova eliminacija teško će pasti svima na Marakani, a pogledajte i vi snimak promašaja Arnautovića koji definitivno sada još više boli navijače Zvezde:

Franklin Tebo Učena i Miloš Veljković na utakmici protiv Porta u Ligi Evrope
Timi Maks Elšnik
FK Crvena zvezda
zvezda-lille-4473346.JPG

