Zvanično su promenjena pravila koja će ubrzati najvažniju sporednu stvar na svetu.

Međunarodni odbor fudbalskih asocijacija (IFAB), na sastanku održanom u Hensolu, u Velsu, odobrio je paket mera za minimiziranje gubljenja vremena i u svrhu dinamičnijih utakmica.

Ovo su najvažnije odluke koje će biti implementirane u mečeve svih liga i svih takmičenja, počev od Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

Uvedeno vreme za izvođenje auta i izmene

Kako se ograničavanje vremena koje golmani imaju da drže loptu pokazalo kao dobra odluka, Međunarodni odbor je zvanično produžio odbrojavanje i na aute i izvođenje lopti od strane golmana (posle gol-auta). Ako sudija smatra da igrač odugovlači sa izvođenjem auta, pokrenuće odbrojavanje od pet sekundi. Ako se lopta ni tada ne ubaci u igru, aut će se automatski dodeliti protivničkom timu, dok će se za neizvedeni udarac u pomenutom roku, dosuditi korner za protivnički tim.

Počevši od Mundijala, igrači koji su zamenjeni neće moći sporo da izlaze sa terena.

Naime, zamenjeni igrači moraće da ustupe mesto saigraču sa klupe u roku od deset sekundi od podizanja semafora (ili od sudije da znak, ako nema semafora). Ako igrač koji je zamenjen ne izađe u propisanom roku, ostaće u igri, ali će svakako morati da napusti teren i to minut pošto je dat znak da bude zamenjen.

Novina je i da će igrač kojem se ukazuje pomoć morati da izađe sa terenea ma kakva da je intervencija u pitanju i da će van igre morati obavezno da provede minut vremena.

VAR će imati nova ovlašćenja.

Ubuduće, sudijski video sistem će moći da interveniše u slučaju drugog očigledno pogrešnog pokazanog žutog kartona, ali i ako je pokazan pogrešnom igraču, kao i u slučaju pogrešno dosuđenih kornera (pod uslovom da se pregled može obaviti brzo, bez odlaganja nastavka igre).

Međunarodni odbor je odobrio i druge promene.

Među najznačajnijima su povećanje sa pet na osam izmena u međunarodnim prijateljskim utakmicama (može se povećati i na 11 uz dogovor dva tima), upotreba telesnih kamera za sudije i ukidanje kazni za igrače koji naprave prekršaje koji sprečavaju izvesnu priliku za postizanje gola ako je sudija priznao vođstvo i gol je postignut.

Međunarodni odbor je takođe utvrdio da će se nastaviti studija o ponašanju golmana u vezi sa "taktičkim" povredama kojima često "kupuju" vreme. Radi se na ideji da se uskoro iznese predlog za mere odvraćanja golmana od takve vrste ponašanja.