Savo Milošević Iskusni srpski trener i nekadašnji čuveni fudbaler ima novi klub.

Bivši šef struke Partizana i selektor Bosne i Hercegovine, postao je novi trener ekipe Željezničara iz Sarajeva.

Savo Milošević je tako nakon selekcije Bosne i Hercegovine, odlučio da se još jednom okuša u toj zemlji. Tokom karijere je bio trener Partizana u dva navrata, dok je trenirao i Olimpiju, kao i Nasađi, gde je ostao samo 10 utakmica. Kako bilo, on je sada preuzeo čuvenu ekipu iz komšiluka.

Povodom ove odluke oglasio se i Željezničara čije saopštenje prenosimo u celosti.

- Savo Milošević je novi šef stručnog štaba Željezničara. Sa zadovoljstvom objavljujemo da je imenovan Savo Milošević. Iskusni fudbalski stručnjak preuzima vođenje prvog tima s ciljem stabilizacije rezultata, jačanja takmičarskog identiteta i izgradnje pobedničke kulture u skladu sa tradicijom i ambicijama kluba. Milošević iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, kako igračko tako i trenersko. Tokom trenerske karijere vodio je renomirane timove i reprezentacije, a poznat je po jasnoj taktičkoj disciplini, snažnom autoritetu u svlačionici i posvećenosti razvoju mladih igrača.

Novi šef stručnog štaba u Sarajevo dolazi zajedno sa svojim kompletnim stručnim štabom, koji će činiti njegovi dugogodišnji saradnici – pomoćni treneri, kondicioni trener i analitički tim. Klub veruje da će kontinuitet rada i uigranost stručnog štaba omogućiti brzu implementaciju sportskog plana i metodologije rada. Novi stručni štab će se ekipi priključiti odmah, a zvanično predstavljanje medijima biće upriličeno u narednim danima u prostorijama kluba.