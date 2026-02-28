Slušaj vest

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su Lids junajted na gostovanju rezultatom 1:0 u 28. kolu engleske Premijer lige.

Gol odluke postigao je Antoan Semenjo u nadoknadi prvog poluvremena, a izabranici Pepa Gvardiole sada imaju 59 bodova, isti broj mečeva kao vodeći Arsenal i dva boda manje od njega.

Trener Lidsa Danijel Farke isključen je u sedmom minutu nadoknade zbog nesportskog ponašanja

Ovo je Sitiju bila četvrta uzastopna pobeda, a Lids je nastavio niz od tri utakmice bez pobede i nalazi na 15. mestu na tabeli.

Ranije danas Bornumt i Sanderlend odigrali su nerešeno 1:1, a Brentford je pobedio Barnli 4:3

Liverpul je pobedio Vest Hem 5:2, a Everton je pobedio Njukasl 3:2.