Lider Premijer lige Arsenal se ove sezone specijalizovao za postizanje golova iz prekida, a oba gola u jučerašnjoj pobedi protiv Čelsija od 2:1 taj tim je postigao posle kornera.

Slotov Liverpul je dan ranije, tri od pet golova u pobedi od 5:2 nad Vest Hemom postigao takođe posle kornera.

"Da li mi se to sviđa? Moje fudbalsko srce to ne voli. Za mene, većina utakmica u Premijer ligi sada nije zadovoljstvo za gledanje", rekao je Slot pred sutrašnju utakmicu Liverpula protiv Vulverhemtpona.

Slot je naveo da su prekidi i jedan od razloga zašto je Premijer liga toliko konkurentna, gde manji timovi mogu da naprave velika iznenađenja. Međutim, ukazao je i na popustljivo englesko suđenje u poređenju sa holandskom ligom, gde je Slot radio pre nego što je došao u Liverpul.

U Engleskoj "možete skoro da udarite golmana u lice" i sudije će i dalje pustiti da se igra, rekao je Slot.

"Možda će se za pet ili deset godina stvari ponovo promeniti, ali ne bi me iznenadilo da odete na utakmicu igrača do 16 godina i da vidite da su timovi potpuno fokusirani na prekide. To je nova realnost", rekao je Slot.

Liverpul će ove nedelje dva puta gostovati Vulverhemptona, prvo sutra u Premijer ligi, a onda u petak u okviru FA kupa, pre još jednog gostovanja 10. marta protiv Galatasaraja u Ligi šampiona.

Slot je rekao da će fudbaler Florijan Virc propustiti obe utakmice protiv Vulverhemptona zbog povrede leđa, ali da se nada da bi mogao da se vrati na teren naredne sedmice.