Kada je Florijan Virc izostavljen sa utakmice protiv Notingem foresta iako se zagrevao za susret, Arne Slot je istakao da je reč o manjoj povedi i da bi trebalo da bude u konkurenciji za tim najmanje protiv Vulverhemptona.

Preskočio je okršaj protiv Vest hema, a preskočiće i oba duela protiv Vuvlsa - prvi u Premijer ligi, drugi u FA kupu.

Reč je o povredi leđa i klub ne želi da bilo šta rizikuje s njim, pa je on morao da nešto dužu pauzu od predviđene. Za sada se to ne odražava na rezultate ekipe pošto su ostvarili dve pobede, od čega je posebno impresivna bila ova druga kada su postigli pet golova Vest hemu.

"Mislim da je prerano da zaigra protiv Vulvsa. Možda ćemo ga videti na utakmici sledeće nedelje". rekao je Arne Slot.

Utakmica sledeće nedelje je Galatasaraj u Ligi šampiona i to u Istanbulu, a potom između dva duela osmine finala ide Totenhem.

