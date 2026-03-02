Mateus na utakmici Crvene zvezde i Leha (1:1) u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Golman Crvene zvezde Mateus potvrdio je status jednog od ključnih igrača srpskog šampiona, a interesovanje iz inostranstva dodatno je podiglo prašinu oko njegovog imena. Najkonkretniji je bio Botafogo, koji je želeo da ga vrati u Brazil, međutim, Zvezda je odlučno rekla "NE"!

Mateuš ostaje u Crvenoj zvezdi, pa je Botafogo morao da pronađe zamenu.

Kako se prelazni rok u Brazilu zatvara četvrtog marta, vremena za reakciju gotovo da nema. Uprava Botafoga morala je hitno da reaguje kako bi do kraja dana obezbedila pojačanje među stativama.

Prema pisanju medija iz Paragvaja i Brazila, nova meta je Roberto Gatito Fernandes, golman Sero Portena. Reč je o iskusnom čuvaru mreže koji je već nosio dres Botafoga, a u Paragvaj je stigao kao slobodan igrač.

