Mladi as madridskog Reala Franko Mastantuono zaradio je direktan crveni karton na gostovanju Hetafeu, i to zbog prigovora upućenog glavnom arbitru.

Incident se dogodio nakon što je lopta završila u autu, kada se sudija Alehandro Muniz okrenuo ka Argentincu i bez mnogo oklevanja pokazao mu put ka svlačionici.

Španski list "Marka" otkrio je šta je, prema njihovim saznanjima, mladi vezista izgovorio, zbog čega je usledila najstroža kazna.

"Obratio mi se vičući: Kakva sramota, kakva je**na sramota", naveo je Muniz u izveštaju.

Real Madrid - Benfika

Prema pravilniku, Mastantuonu preti suspenzija od dve do tri utakmice, s obzirom na to da se direktan crveni karton zbog nepoštovanja sudije tretira po jasno definisanim disciplinskim merama.

Ujedno, „kraljevski klub“ je doživeo bolan poraz, pa sada zaostaje četiri boda za Barselonom, čime je trka za titulu dodatno zakomplikovana.

