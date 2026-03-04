Slušaj vest

Georg Koh bivši golman Dinamo Zagreba i nekolicine drugih klubova preminuo je u 54. godini nakon borbe protiv veoma opasne bolesti.

On je još tokom 2024. godine otkrio da ima rak pankreasa, koji ga je uzeo pod svoje.

Još tada je rekao da je to njegov poslednji intervju jer je znao šta ga čeka.

"Ovo je moj poslednji intervju. Znam da taj dan dolazi", rekao je Koh, dok je na sebi nosio majicu s natpisom "do gorkog kraja".

Georg Koh je branio od 1990. do 2009. godine, a ukupno je odigrao 213 utakmica u Bundesligi i 165 mečeva u Cvajti. Tokom jedne sezone je bio golman i Dinama iz Zagreba, a navijači su ga olako zavoleli.

Stigao je u Dinamo 2007. godine kao slobodan igrač, a branio je 39 puta, osvojivši prvenstvo Hrvatske i nacionalni Kup.

Napustio je Maksimir odmah na kraju sezone, kada se vratio Tomislav Butina, dok je bio deo ekipe koja je slavila protvi Ajaksa u Amsterdamu sa 3:2.Save

"Volim ovaj Maksimir. Kada uđete na stadion, ovde miriše na fudbal. U WC-u je miris znoja, dima i urina bezbroj generacija koje su gradile klub", rekao je dok je bio član Dinama.