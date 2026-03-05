Slušaj vest

Legendarni čileanski fudbaler Arturo Vidal (38) izneo je teške optužbe na račun Real Madrida.

Bivši vezista Barselone, Bajerna i Juventusa rekao je da je VAR tehnologija u svet fudbala uvedena isključivo kako bi se sprečile navodne sudijske "krađe" u korist velikana iz Madrida.

Gostujući u podcastu "Enfocados", Vidal je upitan je o svojoj burnoj istoriji utakmica protiv tima koji je čak 15 puta bio šampion Evrope.

Nije se suzdržavao, te je ponovo otvorio "stare rane" iz vremena dok je igrao u Nemačkoj i Španiji.

"Da, osećao sam se pokradenim od Real Madrida. U dva dvomeča Lige šampiona sa Bajernom, u četvrtfinalu i polufinalu, kada su nas izbacili", kazao je Vidal.

1/8 Vidi galeriju Real Madrid - Benfika Foto: Miguel Lemos / DeFodi Images / Profimedia

Vidal, koji danas igra za čuveni čileanski Kolo-Kolo, otišao je i korak dalje, pa je doveo u pitanje regularnost fudbala pre uvođenja VAR tehnologije.

Sugerisao je da je sport bio narušen nepoštenim prednostima sve dok rukovodeći organi nisu bili prisiljeni da deluju.

Arturo Vidal je direktno povezao uvođenje VAR-a sa svojim iskustvima protiv Reala.

"VAR je uveden zbog Real Madrida. Pre njega je jednostavno bilo previše krađe. Zato su izmislili VAR, da više ne bi krali", istakao je iskusni Čileanac.

Vidalovi komentari dolaze u osetljivom trenutku za Real Madrid, koji se opet suočava sa optužbama za sudijsku naklonost.

Nakon poraza od Hetafea (0:1) u ponedeljak, u centru pažnje se našao Antonio Ridiger zbog užasnog starta koji sudija nije sankcionisao, a VAR nije reagovao...

Kurir sport / Sportske.net