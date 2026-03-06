Slušaj vest

Postoje knjige o fudbalu. I postoje knjige o vremenu kada je fudbal bio veći od svega.

„Ćao Maradona“, autora Nebojše Petrovića, je emotivno putovanje kroz osamdesete i devedesete, kroz Mundijale koje smo gledali zajedno, kroz Napulj koji je podsećao na Balkan, kroz Jugoslaviju ’90 koja je verovala da možedo kraja.

Ovo je knjiga o vremenu kada smo se svađali oko toga ko je bolji, ali smo utakmice gledali zajedno. U središtu priče je Dijego Maradona, ali ne samo kao fudbaler, već kao simbol.

Napulj u knjizi nije samo italijanski grad. On je metafora juga. Metafora Niša, Mostara, Splita, Sarajeva, Podgorice. Grad koji prkosi centru, koji živiod emocije i ponosa.

Kroz razgovore sa autentičnim svedocima vremena, oživljava se epoha kada je Napoli rušio Juventus i Milan, a stadion San Paolo postajao hram.

To su stranice koje čitaju svi koji pamte kako je jug umeo da pobedi sever.

Knjiga se vraća i na Mundijale u Čileu, Nemačkoj, Španiji, Meksiku, Italiji, Francuskoj, Južnoj Africi…na Jošku, Boru, Švabu, Ćiru, Petka, Sanija, Radomira... na golove, pobede, poraze, promašene penale… na propuštene šanse da se ispiše istorija i na noći koje su obećavale večnost.

Jedan od najdirljivijih slojeva knjige jeste paralelna priča - dnevnik desetogodišnje devojčice koja prvi put čuje ime Maradona i kaže:

„Zvuči lepše od Mesija.“

U tom trenutku počinje generacijski dijalog, kako objasniti detetu magiju koju si sam doživeo? Kako preneti emociju igre koja je bila prkos, radost, improvizacija?

„Ćao Maradona“ može se naručiti online putem sajta izdavačke kuće Školska knjiga iz Novog Sada, a uskoro će biti dostupna i u knjižarama Službeni glasnik širom zemlje.

„Ćao Maradona“ je priča o vremenu kada su se utakmice čekale danima, kada se broj 10 nosio sa ponosom, a fudbal voleo bez kalkulacije i VAR-a. Ona je podsetnik da romantika u fudbalu nije nestala, samo je zatrpana statistikama i marketingom.

Za sve koji pamte miris kesica sa sličicama Meksiko ’86. Za sve koji znaju gde su bili kada je pao „gol veka“. Za sve kojima je prečka prva asocijacija na Tuluz i Firencu. Za sve koji veruju da savršenstvo ima oblik, boju i '10' na ledjima.

“Ćao Maradona” - knjiga koja nas vraća tamo gde je sve bilo moguće.