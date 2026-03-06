Slušaj vest

Predsednik Donald Tramp ugostio je u Belој kući igrače Inter Majamija, osvajače MLS kupa, među kojima je bio i argentinski fudbaler Lionel Mesi.

Međutim, prijem je ubrzo skrenuo s proslave sportskog uspeha na političku temu kada je Tramp počeo da govori o vojnoj operaciji Sjedinjenih Američkih Država u Iranu.

Umesto da se fokusira na titulu Inter Majamija i Mesiija, Tramp je detaljno iznosio informacije o tome kako SAD i njihovi partneri izvode napade na iranske mete, što se može videti na snimku sa događaja.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi i Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ta izjava delovala je iznenađujuće i neprijatno za fudbalere, koji su stajali iza njega dok je govorio o konfliktu u Iranu, a ne o fudbalu.

Mnogi su taj trenutak zabeležili video‑snimkom koji se brzo širi društvenim mrežama, jer su igrači izgledali zbunjeno dok je Tramp prešao na temu rata.

Pogledajte te momente:

- Pre nego što počnemo, mislim da ću reći nekoliko reči o tome šta se dešava u vezi sa našom operacijom u Iranu. Vojska SAD, zajedno sa našim divnim izraelskim partnerima, nastavlja da potpuno uništava neprijatelja mnogo pre roka i na nivoima koje ljudi nikada ranije nisu videli - pričao je Tramp pred fudbalerima.

Ovo je bila prva poseta Mesija Beloj kući od kada je došao u Inter Majami 2023. godine, ali fokus javnosti nije bio na sportu već na Trampovim izjavama o Iran.